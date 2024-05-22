"Очікує непроста зима". Глава Укренерго закликає вчитися жити з відключеннями світла

Володимир Кудрицький заявив, що відключення електроенергії можуть застосовуватися у будь-яку пору року

Володимир Кудрицький (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Українцям на побутовому рівні слід готуватися до того, що відключення електроенергії можуть відбуватися і влітку, і взимку. Про це в ефірі Суспільного заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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За його словами, українців очікує "непроста зима". На відновлення електростанцій, які атакувала Росія, потрібні місяці та роки. Посадовець закликав людей не очікувати "стрімкого збільшення генерації" в енергосистемі України та вчитися жити з вимкненнями світла.

"Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", – розповів Кудрицький.

Він пояснив, що про блекаути не йдеться – будуть планові відключення, які Укренерго застосовує для того, щоб зберегти цілісність енергетичної системи.

22 травня 2024 року по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

У ніч проти 22 травня російська окупаційна армія атакувала "шахедами" Сумщину, внаслідок чого обласний центр та ще кілька міст було знеструмлено.

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