Росія атакувала об'єкти енергетики на Сумщині, обласний центр знеструмлено

Шахед (Фото: Олександр Гусєв/Pacific Press)

У ніч проти 22 травня російська окупаційна армія атакувала дронами-камікадзе типу Shahed Сумщину, внаслідок чого обласний центр та ще кілька міст було знеструмлено. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", – написав він.

Близько 01:00 Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Шостки та Конотопа.

Там також працюють фахівці, намагаються відновити електропостачання.

В ніч проти 21 травня та зранку росіяни завдали ударів по Харкову: першого разу прилетіло по зоні відпочинку, другий – по об'єкту транспортної інфраструктури.

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