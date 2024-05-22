Россия атаковала объекты энергетики в Сумской области, Сумы обесточены
В ночь на 22 мая российская оккупационная армия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Сумскую область, в результате чего областной центр и еще несколько городов были обесточены. Об этом сообщил глава городской военной администрации Алексей Дрозденко.
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"В связи с враждебной атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", – написал он.
Около 01:00 Сумская областная военная администрация сообщила, что враг нанес удары по энергетическим объектам Шостки и Конотопа.
Там тоже работают специалисты, пытаются возобновить электроснабжение.
- В ночь на 21 мая и утром россияне нанесли удары по Харькову: первый раз прилетело по зоне отдыха, второй – по объекту транспортной инфраструктуры.
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