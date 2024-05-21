Харків. Росія вдарила по зоні відпочинку вночі, зранку — по транспортній інфраструктурі

Міський голова Ігор Терехов заявив, що окупанти вдарили дроном по одному з улюблених місць відпочинку харків'ян

Саржин Яр (Фото: Open Дністер)

В ніч проти 21 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками Харків, внаслідок чого постраждали чотири людини. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у всіх постраждалих була гостра реакція на стрес, допомогу їм надали на місці.

Є займання приватних будинків та гаражів.

Мер Ігор Терехов уточнив, що окупанти вдарили "шахедом" по одній з улюблених зон відпочинку харків'ян. На місці працюють усі відповідні служби.

ДОПОВНЕНО о 07:38. Зранку ворог завдав удару по об'єкту транспортної інфраструктури Харкова, внаслідок чого поранень дістав 53-річний чоловік, повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА також показав наслідки нічної атаки на місто.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

19 травня загарбники завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.

Цього самого дня окупанти завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.

Також ворог вдарив "Іскандером" по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківської області. Серед загиблих була вагітна жінка.

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