22 травня по всій Україні діятимуть погодинні відключення світла

Не прогнозується застосування обмежень з 07:00 до 18:00, до і після цього будуть

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22 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Разом з тим енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися, зазначає відомство.

Також не прогнозується застосування обмежень з 07:00 до 18:00.

Такі відключення можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання. Компанія акцентує, що ці показники її Диспетчерський центр щовечора доводить до кожного обленерго.

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Інформацію про відключення в областях можна дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Укренерго зауважує, що головною причиною цих обмежень є наслідки російських ракетних ударів по українських електростанціях, через значні пошкодження ті не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

На 21 травня погодинні графіки вводилися на весь день, але потім обмеження були скасовані в усіх областях з 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах – сонячні електростанції збільшили виробництво, також Україна приймає надлишки електроенергії з Польщі на запит останньої.

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