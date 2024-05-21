22 травня по всій Україні діятимуть погодинні відключення світла
22 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.
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Разом з тим енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не буде обмежуватися, зазначає відомство.
Також не прогнозується застосування обмежень з 07:00 до 18:00.
Такі відключення можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання. Компанія акцентує, що ці показники її Диспетчерський центр щовечора доводить до кожного обленерго.
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Інформацію про відключення в областях можна дізнатися у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Укренерго зауважує, що головною причиною цих обмежень є наслідки російських ракетних ударів по українських електростанціях, через значні пошкодження ті не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
На 21 травня погодинні графіки вводилися на весь день, але потім обмеження були скасовані в усіх областях з 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах – сонячні електростанції збільшили виробництво, також Україна приймає надлишки електроенергії з Польщі на запит останньої.
- Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.
- 15 травня в Україні були застосовані екстрені відключення світла.
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