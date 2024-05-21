22 мая по всей Украине будут действовать почасовые отключения света

Не прогнозируется применение ограничений с 07:00 до 18:00, до и после этого будут

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22 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться, отмечает ведомство.

Также не прогнозируется применение ограничений с 07:00 до 18:00.

Такие отключения могут применяться при превышении определенных объемов лимитов потребления. Компания акцентирует, что эти показатели ее Диспетчерский центр каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

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Информацию об отключении по областям можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Укрэнерго отмечает, что главной причиной этих ограничений являются последствия российских ракетных ударов по украинским электростанциям, из-за значительных повреждений те не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

На 21 мая почасовые графики вводились на весь день, но затем ограничения были отменены во всех областях с 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах – солнечные электростанции увеличили производство, Украина принимает излишки электроэнергии из Польши по запросу последней.

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