22 мая по всей Украине будут действовать почасовые отключения света
22 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
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При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться, отмечает ведомство.
Также не прогнозируется применение ограничений с 07:00 до 18:00.
Такие отключения могут применяться при превышении определенных объемов лимитов потребления. Компания акцентирует, что эти показатели ее Диспетчерский центр каждый вечер доводит до каждого облэнерго.
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Информацию об отключении по областям можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Укрэнерго отмечает, что главной причиной этих ограничений являются последствия российских ракетных ударов по украинским электростанциям, из-за значительных повреждений те не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
На 21 мая почасовые графики вводились на весь день, но затем ограничения были отменены во всех областях с 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах – солнечные электростанции увеличили производство, Украина принимает излишки электроэнергии из Польши по запросу последней.
- Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.
- 15 мая в Украине были применены экстренные отключения света.
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