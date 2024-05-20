21 травня графіки погодинних відключень світла діятимуть весь день по всій Україні
21 травня впродовж всього дня по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електрики для промислових та побутових споживачів. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.
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Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання. Компанія зазначає, що її Диспетчерський центр вже довів ці дані до кожного обленерго.
Загалом інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення світла у вашій області, можна дізнатися: у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
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Укренерго зазначило, що головною причиною таких обмежень електрики є наслідки ракетних ударів росіян по українських електростанціях: з 22 березня по 8 травня загарбники п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.
Тепер через значні пошкодження ці станції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак, підсумовує компанія.
Сьогодні погодинні відключення світла по всій країні почалися о 18:00 й триватимуть до 24:00.
- Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.
- 15 травня в Україні були застосовані екстрені відключення світла.
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