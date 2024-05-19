Завтра у всій країні працюватимуть графіки погодинних відключень світла
Завтра ввечері в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.
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Обмеження триватимуть з 18:00 до 24:00.
Графіки погодинних відключень стосуватимуться промислових та побутових споживачів і діятимуть в усіх областях України.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися, зазначають у компанії.
- Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.
- 15 травня в Україні були застосовані екстрені відключення світла.
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