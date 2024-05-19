Завтра у всій країні працюватимуть графіки погодинних відключень світла

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Завтра ввечері в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Обмеження триватимуть з 18:00 до 24:00.

Графіки погодинних відключень стосуватимуться промислових та побутових споживачів і діятимуть в усіх областях України.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися, зазначають у компанії.

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