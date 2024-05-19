Завтра по всей стране будут работать графики почасовых отключений света
Завтра вечером в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
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Ограничения будут продолжаться с 18:00 до 24:00.
Графики почасовых отключений будут касаться промышленных и бытовых потребителей и будут действовать во всех областях Украины.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться, отмечают в компании.
- Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.
- 15 мая в Украине были применены экстренные отключения света.
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