Завтра по всей стране будут работать графики почасовых отключений света

Будут продолжаться с 18:00 до 24:00

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Завтра вечером в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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Ограничения будут продолжаться с 18:00 до 24:00.

Графики почасовых отключений будут касаться промышленных и бытовых потребителей и будут действовать во всех областях Украины.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться, отмечают в компании.

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