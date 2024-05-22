"Ожидает непростая зима". Глава Укрэнерго призывает учиться жить с отключениями света

Владимир Кудрицкий заявил, что отключения электроэнергии могут применяться в любое время года

Владимир Кудрицкий (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Украинцам на бытовом уровне следует готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут происходить и летом, и зимой. Об этом в эфире Суспильного заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинцев ожидает "непростая зима". Для восстановления электростанций, которые атаковала Россия, нужны месяцы и годы. Чиновник призвал людей не ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодня существующих планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", – рассказал Кудрицкий.

Он пояснил, что о блэкаутах речь не идет – будут плановые отключения, которые Укрэнерго применяет для того, чтобы сохранить целостность энергетической системы.

22 мая 2024 по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

В ночь на 22 мая российская оккупационная армия атаковала "шахедами" Сумскую область, в результате чего областной центр и еще несколько городов были обесточены.

Читайте также: Украина вышла на физический максимум в импорте электроэнергии