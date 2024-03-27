Аналітик: Реформатори Росії — одні з головних ворогів, Тимошенко привела Україну на межу виживання
Російська пропаганда намагалася дискредитувати ринкові реформи в Україні, хоча самі окупанти проводили аналогічні у себе в країні. Про це заявив засновник ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров в ефірі LIGA.net.
За його словами, треба надати можливість іноземцям купувати землю в Україні.
"Немає проблеми в тому, щоб італієць тут мав ферму в 100 гектарів. Юлія Тимошенко та її ідеї поставили нас на межу виживання, вона грала на російську пропаганду", – сказав Краснопьоров.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін виходив із заявами про те, що "в Україні продали всю землю".
"Ці наративи послаблювали Україну. Хоча росіяни самі зробили ринок землі, корпоративний сектор і купу реформ, які, на жаль, зробили їх ефективнішими. До речі, реформатори та антикорупціонери в Росії – це одні з головних наших ворогів", – заявив аналітик.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільгосппризначення.
- З 1 липня 2021 року українці отримали право продавати/купувати земельні ділянки.
- За перший рік роботи ринку землі в Україні укладено понад 105 000 угод, включаючи 88 000 угод купівлі-продажу землі на загальну суму понад 7 млрд. грн.
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