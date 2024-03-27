Аналітик: Реформатори Росії — одні з головних ворогів, Тимошенко привела Україну на межу виживання

Краснопьоров заявив, що антикорупціонери та реформатори в Росії — це одні з головних ворогів України

Валентин Краснопьоров (Фото: скриншот з відео)

Російська пропаганда намагалася дискредитувати ринкові реформи в Україні, хоча самі окупанти проводили аналогічні у себе в країні. Про це заявив засновник ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров в ефірі LIGA.net.

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За його словами, треба надати можливість іноземцям купувати землю в Україні.

"Немає проблеми в тому, щоб італієць тут мав ферму в 100 гектарів. Юлія Тимошенко та її ідеї поставили нас на межу виживання, вона грала на російську пропаганду", – сказав Краснопьоров.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін виходив із заявами про те, що "в Україні продали всю землю".

"Ці наративи послаблювали Україну. Хоча росіяни самі зробили ринок землі, корпоративний сектор і купу реформ, які, на жаль, зробили їх ефективнішими. До речі, реформатори та антикорупціонери в Росії – це одні з головних наших ворогів", – заявив аналітик.

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