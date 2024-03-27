Аналитик: Реформаторы России — одни из главных врагов, Тимошенко привела Украину на грань

Красноперов заявил, что антикоррупционеры и реформаторы в России — это одни из главных врагов Украины

Валентин Красноперов (Фото: скриншот видео)

Российская пропаганда пыталась дискредитировать рыночные реформы в Украине, хотя сами оккупанты проводили аналогичные у себя в стране. Об этом заявил основатель инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов в эфире LIGA.net.

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По его словам, нужно дать возможность иностранцам покупать землю в Украине.

"Нет проблемы в том, чтобы итальянец тут имел ферму в 100 гектар. Юлия Тимошенко и ее идеи поставили нас на грань выживания, она играла на российскую пропаганду", — сказал Красноперов.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин выходил с заявлениями о том, что "в Украине продали всю землю".

"Эти нарративы ослабляли Украину. Хотя россияне сами сделали рынок земли, корпоративный сектор и кучу реформ, которые, к сожалению, сделали их эффективнее. Кстати, реформаторы и антикоррупционеры в России — это одни из главных наших врагов", — заявил аналитик.

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