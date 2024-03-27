Аналитик: Реформаторы России — одни из главных врагов, Тимошенко привела Украину на грань
Российская пропаганда пыталась дискредитировать рыночные реформы в Украине, хотя сами оккупанты проводили аналогичные у себя в стране. Об этом заявил основатель инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов в эфире LIGA.net.
По его словам, нужно дать возможность иностранцам покупать землю в Украине.
"Нет проблемы в том, чтобы итальянец тут имел ферму в 100 гектар. Юлия Тимошенко и ее идеи поставили нас на грань выживания, она играла на российскую пропаганду", — сказал Красноперов.
Он отметил, что диктатор Владимир Путин выходил с заявлениями о том, что "в Украине продали всю землю".
"Эти нарративы ослабляли Украину. Хотя россияне сами сделали рынок земли, корпоративный сектор и кучу реформ, которые, к сожалению, сделали их эффективнее. Кстати, реформаторы и антикоррупционеры в России — это одни из главных наших врагов", — заявил аналитик.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обращении земель сельхозназначения.
- С 1 июля 2021 года украинцы получили право продавать/покупать земельные участки.
- За первый год работы рынка земли в Украине заключено более 105 000 сделок, включая 88 000 сделок купли-продажи земли на общую сумму свыше 7 млрд грн.
Читайте также: Рынок земли. Средняя цена за гектар превысила 52 000 грн