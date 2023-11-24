Арахамія: Вплив олігархів у Раді не відчуваю з початку повномасштабної війни, але раніше було

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вплив олігархів на депутатів Верховної Ради практично не відчувається, а до війни він поширювався на третину депутатів. Про це сказав в інтерв'ю глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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"Можна сказати, що в цьому парламенті, у цьому скликанні, з початку війни олігархів немає навіть на один відсоток. Хоча в цьому ж парламенті до війни їхній вплив я оцінив би в 30 відсотків", – сказав Арахамія.

Він підтвердив, що у Верховній Раді зараз не відчувається впливу ні Ахметова, ні Коломойського, ні Фіали, ні Фірташа.

З перелічених у питанні імен Арахамія зробив виняток лише для Петра Порошенка.

"Якщо вважати і його олігархом, то у нього в парламенті ціла політична сила, і дуже гучна", – сказав він.

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