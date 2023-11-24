Арахамія: Вплив олігархів у Раді не відчуваю з початку повномасштабної війни, але раніше було
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вплив олігархів на депутатів Верховної Ради практично не відчувається, а до війни він поширювався на третину депутатів. Про це сказав в інтерв'ю глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"Можна сказати, що в цьому парламенті, у цьому скликанні, з початку війни олігархів немає навіть на один відсоток. Хоча в цьому ж парламенті до війни їхній вплив я оцінив би в 30 відсотків", – сказав Арахамія.
Він підтвердив, що у Верховній Раді зараз не відчувається впливу ні Ахметова, ні Коломойського, ні Фіали, ні Фірташа.
З перелічених у питанні імен Арахамія зробив виняток лише для Петра Порошенка.
"Якщо вважати і його олігархом, то у нього в парламенті ціла політична сила, і дуже гучна", – сказав він.
- У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку буде заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також необхідно подавати спеціальну декларацію.
- Наприкінці липня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив про 86 потенційних олігархів. Потім він уточнив, що ці люди відповідають лише одному з чотирьох критеріїв олігарха, на три інші вони ще не перевірялися.
- У січні 2023 року голова ОП Андрій Єрмак запевнив, що "реєстр буде обов'язково, але сьогодні є й інші пріоритети, у яких більш жорсткі часові межі".
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