Арахамия: Влияния олигархов в Раде не чувствую с начала полномасштабной войны, раньше было
После начала полномасштабного вторжения России в Украину влияние олигархов на депутатов Верховной Рады практически не ощущается, а до войны оно распространялось на треть депутатов. Об этом сказал в интервью глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Можно сказать, что в этом парламенте, в этом созыве, с начала войны олигархов нет даже на один процент. Хотя в этом же парламенте до войны их влияние я бы оценил в 30 процентов", – сказал Арахамия.
Он подтвердил, что в Верховной Раде сейчас не ощущается влияние ни Ахметова, ни Коломойского, ни Фиалы, ни Фирташа.
Из перечисленных в вопросе имен Арахамия сделал исключение только для Петра Порошенко.
"Если считать и его олигархом, то у него в парламенте целая политическая сила, и очень мощная", – сказал он.
- В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, который предусматривал создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также необходимо подавать специальную декларацию.
- В конце июля 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о 86 потенциальных олигархах. Затем он уточнил, что эти люди соответствуют лишь одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.
- В январе 2023 года глава ОП Андрей Ермак заверил, что "реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки".
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