Арахамия: Влияния олигархов в Раде не чувствую с начала полномасштабной войны, раньше было

После начала полномасштабного вторжения России в Украину влияние олигархов на депутатов Верховной Рады практически не ощущается, а до войны оно распространялось на треть депутатов. Об этом сказал в интервью глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Можно сказать, что в этом парламенте, в этом созыве, с начала войны олигархов нет даже на один процент. Хотя в этом же парламенте до войны их влияние я бы оценил в 30 процентов", – сказал Арахамия.

Он подтвердил, что в Верховной Раде сейчас не ощущается влияние ни Ахметова, ни Коломойского, ни Фиалы, ни Фирташа.

Из перечисленных в вопросе имен Арахамия сделал исключение только для Петра Порошенко.

"Если считать и его олигархом, то у него в парламенте целая политическая сила, и очень мощная", – сказал он.

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