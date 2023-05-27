Австрія виділяє два млн євро на техніку для розмінування України

Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування на два млн євро. Про це йдеться у заяві уряду Австрії, яку цитує CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Австрія виділяє з бюджету два млн євро на техніку для розмінування, яку передадуть Україні.

У заяві Федерального уряду йдеться, що "мирні жителі України страждають від заборонених у всьому світі протипіхотних мін і вибухонебезпечних слідів війни", також зазначається, що міни ускладнюють використання сільськогосподарських земель.

"Вже більш ніж 250 000 кв. км території України забруднені наземними мінами, що приблизно втричі перевищує площу всієї Австрії", – зазначається у заяві.

За оцінкою уряду Австрії, близько 10,6 млн осіб в Україні змушені жити в районах, які мають пройти через ретельне розмінування.

Україна внаслідок російського вторгнення стала найзамінованішою країною світу, обігнавши колишніх лідерів – Афганістан і Сирію.

22 квітня 2023 року міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що Україна потребує допомоги партнерів, оскільки власними силами розміновуватиме землі сільськогосподарського призначення "понад 20 років".

5 травня Міністерство економіки повідомило, що Україна почала шукати у всьому світі техніку гуманітарного розмінування.

Читайте також: У Японії створили технологію виявлення наземних мін за допомогою ШІ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.