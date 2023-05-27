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Австрія виділяє два млн євро на техніку для розмінування України

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 20:59
Австрія виділяє два млн євро на техніку для розмінування України - Фото
Обережно, міни (Фото - Telegram Мінреінтеграції)

Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування на два млн євро. Про це йдеться у заяві уряду Австрії, яку цитує CNN.

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Австрія виділяє з бюджету два млн євро на техніку для розмінування, яку передадуть Україні.

У заяві Федерального уряду йдеться, що "мирні жителі України страждають від заборонених у всьому світі протипіхотних мін і вибухонебезпечних слідів війни", також зазначається, що міни ускладнюють використання сільськогосподарських земель.

"Вже більш ніж 250 000 кв. км території України забруднені наземними мінами, що приблизно втричі перевищує площу всієї Австрії", – зазначається у заяві.

За оцінкою уряду Австрії, близько 10,6 млн осіб в Україні змушені жити в районах, які мають пройти через ретельне розмінування.

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Сергій Бережний
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