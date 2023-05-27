Австрія виділяє два млн євро на техніку для розмінування України
Австрія профінансує придбання для України обладнання для розмінування на два млн євро. Про це йдеться у заяві уряду Австрії, яку цитує CNN.
Австрія виділяє з бюджету два млн євро на техніку для розмінування, яку передадуть Україні.
У заяві Федерального уряду йдеться, що "мирні жителі України страждають від заборонених у всьому світі протипіхотних мін і вибухонебезпечних слідів війни", також зазначається, що міни ускладнюють використання сільськогосподарських земель.
"Вже більш ніж 250 000 кв. км території України забруднені наземними мінами, що приблизно втричі перевищує площу всієї Австрії", – зазначається у заяві.
За оцінкою уряду Австрії, близько 10,6 млн осіб в Україні змушені жити в районах, які мають пройти через ретельне розмінування.
- Україна внаслідок російського вторгнення стала найзамінованішою країною світу, обігнавши колишніх лідерів – Афганістан і Сирію.
- 22 квітня 2023 року міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що Україна потребує допомоги партнерів, оскільки власними силами розміновуватиме землі сільськогосподарського призначення "понад 20 років".
- 5 травня Міністерство економіки повідомило, що Україна почала шукати у всьому світі техніку гуманітарного розмінування.
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