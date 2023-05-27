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Австрия выделяет два млн евро на технику для разминирования Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 20:59
Австрия выделяет два млн евро на технику для разминирования Украины - Фото
Осторожно, мины (Фото - Telegram Мінреінтеграції)

Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования на сумму два млн евро. Об этом говорится в заявлении правительства Австрии, которое цитирует CNN.

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Австрия выделяет из бюджета два млн евро на технику для разминирования, которую передадут Украине.  

В заявлении Федерального правительства говорится, что "мирные жители Украины страдают от запрещенных во всем мире противопехотных мин и взрывоопасных следов войны", также отмечается, что мины усложняют использование сельскохозяйственных земель.

"Уже более чем 250 000 кв. км территории Украины загрязнены наземными минами, что примерно в три раза превышает площадь всей Австрии", – отмечается в заявлении.

По оценке правительства Австрии, около 10,6 млн человек в Украине вынуждены жить в районах, которым предстоит пройти через тщательное разминирование. 

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Сергей Бережной
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