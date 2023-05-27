Австрия выделяет два млн евро на технику для разминирования Украины

Австрия профинансирует приобретение для Украины оборудования для разминирования на сумму два млн евро. Об этом говорится в заявлении правительства Австрии, которое цитирует CNN.

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Австрия выделяет из бюджета два млн евро на технику для разминирования, которую передадут Украине.

В заявлении Федерального правительства говорится, что "мирные жители Украины страдают от запрещенных во всем мире противопехотных мин и взрывоопасных следов войны", также отмечается, что мины усложняют использование сельскохозяйственных земель.

"Уже более чем 250 000 кв. км территории Украины загрязнены наземными минами, что примерно в три раза превышает площадь всей Австрии", – отмечается в заявлении.

По оценке правительства Австрии, около 10,6 млн человек в Украине вынуждены жить в районах, которым предстоит пройти через тщательное разминирование.

Украина в результате российского вторжения стала самой заминированной страной мира, обогнав бывших лидеров – Афганистан и Сирию.

22 апреля 2023 года министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина нуждается в помощи партнеров, поскольку собственными силами будет разминировать земли сельскохозяйственного назначения "более 20 лет".

5 мая Министерство экономики сообщило, что Украина начала искать по всему миру технику гуманитарного разминирования.

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