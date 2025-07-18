Axios: Ідея Трампа відновити "Алькатрас" може коштувати $2 млрд. Є три варіанти

Президент США поки що не ухвалив остаточного рішення, зараз прораховуються варіанти

Тюрма "Алькатрас" (Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Ідея президента США Дональда Трампа перетворити "Алькатрас" назад на в'язницю суворого режиму може коштувати $2 млрд. Про це Axios повідомив співрозмовник в адміністрації.

За його словами, демократи висміяли цей план, але Трамп сповнений рішучості. Представники адміністрації вже кілька разів відвідували місце будівництва і підрахували попередню вартість проєкту.

Зокрема, 17 липня генпрокурорка США Пем Бонді та міністр внутрішніх справ Даг Бергум відвідали острів. Підрозділ Бонді курирує Бюро в'язниць, яке управлятиме "Алькатрасом". А Агентство Бергума володіє землею і через Службу національних парків управляє об'єктом, який із 1973 року є туристичною визначною пам'яткою.

Два представники адміністрації Трампа заявили, що президент США ще не ухвалив остаточного рішення, але розглядають три основні варіанти:

→ тюремний комплекс supermax, який коштуватиме $2 млрд. Для цього потрібно знести всі старі будови та побудувати будівлі в'язниці заново.

→ зменшена в'язниця, яка не займе весь острів, вартістю $1 млрд.

→ виставити проєкт на тендер приватних підрядників із будівництва та експлуатації в'язниці. Але цей варіант найменш імовірний, кажуть співрозмовники.

"Ми все ще перебуваємо на початковому етапі. Нам потрібно набагато більше досліджень, набагато більше конкретики, перш ніж президент ухвалить рішення. Але $2 млрд можуть виявитися для нього занадто великою сумою", – сказали співрозмовники.