Axios: Идея Трампа восстановить "Алькатрас" может стоить $2 млрд. Есть три варианта

Президент США пока не принял окончательного решения, сейчас просчитываются варианты

Тюрьма "Алькатрас" (Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Идея президента США Дональда Трампа превратить "Алькатрас" обратно в тюрьму строгого режима может стоить $2 млрд. Об этом Axios сообщил собеседник в администрации.

По его словам, демократы высмеяли этот план, но Трамп полон решимости. Представители администрации уже несколько раз посещали место строительства и подсчитали предварительную стоимость проекта.

В частности, 17 июля генпрокурор США Пэм Бонди и министр внутренних дел Даг Бергум посетили остров. Подразделение Бонди курирует Бюро тюрем, которое будет управлять "Алькатрасом". А Агентство Бергума владеет землей и через Службу национальных парков управляет объектом, который с 1973 года является туристической достопримечательностью.

Два представителя администрации Трампа заявили, что президент США еще не принял окончательного решения, но рассматриваются три основных варианта:

→ тюремный комплекс supermax, который обойдется в $2 млрд. Для этого потребуется снести все ветхие строения и построить здания тюрьмы заново.

→ уменьшенная тюрьма, которая не займет весь остров, стоимостью $1 млрд.

→ выставить проект на тендер частных подрядчиков по строительству и эксплуатации тюрьмы. Но этот вариант наименее вероятный, говорят собеседники.

"Мы все еще находимся на начальном этапе. Нам нужно гораздо больше исследований, гораздо больше конкретики, прежде чем президент примет решение. Но $2 млрд могут оказаться для него слишком большой суммой", – сказали собеседники.