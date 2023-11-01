Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться у листопаді. Переговори пройдуть у Сан-Франциско – Reuters

Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін у листопаді зустрінуться у Сан-Франциско, їхні команди майже завершили підготовку, але необхідно ще узгодити "важливі деталі". Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця з адміністрації американського президента.

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За словами співрозмовника журналістів, про це на брифінгу також згадувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Вона сказала, що лідери США і Китаю прагнуть провести "конструктивну розмову" на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

"Є принципова домовленість зустрітися в Сан-Франциско в листопаді. Ми досі працюємо над важливими деталями, необхідними, щоб фіналізувати ці плани", — сказав американський посадовець.

Останній раз Байден зустрічався з Сі Цзіньпіном у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії на саміті Великої двадцятки.

З 26 по 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван I відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.

Раніше китайський лідер підтвердив прагнення покращити китайсько-американські відносини. На зустрічі в Пекіні з делегацією Конгресу США він заявив, що від того, як налагодять відносини США і Китай, "залежатиме майбутнє людства", і що "конфронтація не відповідає духу часу".

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