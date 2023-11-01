Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре. Переговоры пройдут в Сан-Франциско – Reuters
Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ноябре встретятся в Сан-Франциско, их команды почти завершили подготовку, но необходимо согласовать "важные детали". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.
По словам собеседника журналистов, об этом на брифинге также упоминала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она сказала, что лидеры США и Китая стремятся провести "конструктивный разговор" на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
"Есть принципиальная договоренность встретиться в Сан-Франциско в ноябре. Мы до сих пор работаем над важными деталями, необходимыми, чтобы финализировать эти планы", – сказал американский чиновник.
Последний раз Байден встречался с Си Цзиньпином в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии на саммите Большой двадцатки.
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