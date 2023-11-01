Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре. Переговоры пройдут в Сан-Франциско – Reuters

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ноябре встретятся в Сан-Франциско, их команды почти завершили подготовку, но необходимо согласовать "важные детали". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.

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По словам собеседника журналистов, об этом на брифинге также упоминала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что лидеры США и Китая стремятся провести "конструктивный разговор" на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

"Есть принципиальная договоренность встретиться в Сан-Франциско в ноябре. Мы до сих пор работаем над важными деталями, необходимыми, чтобы финализировать эти планы", – сказал американский чиновник.

Последний раз Байден встречался с Си Цзиньпином в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии на саммите Большой двадцатки.

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван I посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.

Ранее китайский лидер подтвердил стремление улучшить китайско-американские отношения. На встрече в Пекине с делегацией Конгресса США он заявил, что от того, как наладят отношения США и Китай, будет "зависеть будущее человечества", и что "конфронтация не соответствует духу времени".

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