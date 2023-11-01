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Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре. Переговоры пройдут в Сан-Франциско – Reuters

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01.11.2023, 22:13
Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре. Переговоры пройдут в Сан-Франциско – Reuters - Фото
Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: ЕРА, LI XUEREN)

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ноябре встретятся в Сан-Франциско, их команды почти завершили подготовку, но необходимо согласовать "важные детали". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации американского президента.

По словам собеседника журналистов, об этом на брифинге также упоминала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что лидеры США и Китая стремятся провести "конструктивный разговор" на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

"Есть принципиальная договоренность встретиться в Сан-Франциско в ноябре. Мы до сих пор работаем над важными деталями, необходимыми, чтобы финализировать эти планы", – сказал американский чиновник.

Последний раз Байден встречался с Си Цзиньпином в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии на саммите Большой двадцатки.

  • С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван I посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.
  • Ранее китайский лидер подтвердил стремление улучшить китайско-американские отношения. На встрече в Пекине с делегацией Конгресса США он заявил, что от того, как наладят отношения США и Китай, будет "зависеть будущее человечества", и что "конфронтация не соответствует духу времени".

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Милана Головань
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джо байденси цзиньпинсан-франциско
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