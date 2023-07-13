Євросоюз сформував новий фонд у 400 млн євро на відновлення України
Банк Євросоюзу створив новий фонд у розмірі 400 млн євро, що буде спрямований на відновлення України, причому до того, як набуде чинності довгостроковий план відновлення. Про це повідомляє Reuters.
16 із 27 країн ЄС погодилися внести кошти до Ukraine Trust Fund Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), з якого надаватимуться гранти та кредити, а також гарантії українським банкам та підприємствам.
Лідерами із внесків стали Франція та Італія – вони виділяють по 100 млн євро, які можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, надання фінансування малим та середнім підприємствам чи комунальним службам.
Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська сказала, що учасники фонду "фінансують стійкість України", підвищують "стійкість суспільства та економіки".
За її даними, у 2022 році банк виділив Україні 1,7 млрд євро, зокрема на школи, лікарні, соціальне житло та дитячі садки, а також на міський транспорт.
ЄС виділив для бюджету України 18 млрд євро у 2023 році та пообіцяв виділити 50 млрд євро у 2024-2027 роках, щоб допомогти відновити зруйноване російським вторгненням.
Раніше Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після першого року війни більш ніж у 400 мільярдів доларів протягом десяти років.
12 липня у Кабінеті міністрів України повідомили, що почали готувати план відновлення, реконструкції та модернізації ("План України"), який буде необхідний для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу після 2023 року.
- 20 червня у межах Лондонської конференції з відновлення України Європейська комісія представила новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), який передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов та графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.
- Пропозицію Єврокомісії мають узгодити Європейський парламент та Рада ЄС, а Україна – подати свій план. Після оцінки плану Єврокомісія запропонує Раді ЄС ухвалити план та встановить умови, які має виконати Україна для отримання допомоги у межах фінансового інструменту.
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