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Євросоюз сформував новий фонд у 400 млн євро на відновлення України

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 21:02
Євросоюз сформував новий фонд у 400 млн євро на відновлення України - Фото
Тереза Червинская (Фото - EPA)

Банк Євросоюзу створив новий фонд у розмірі 400 млн євро, що буде спрямований на відновлення України, причому до того, як набуде чинності довгостроковий план відновлення. Про це повідомляє Reuters.

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16 із 27 країн ЄС погодилися внести кошти до Ukraine Trust Fund Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), з якого надаватимуться гранти та кредити, а також гарантії українським банкам та підприємствам.

Лідерами із внесків стали Франція та Італія – вони виділяють по 100 млн євро, які можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, надання фінансування малим та середнім підприємствам чи комунальним службам.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза ​​Червінська сказала, що учасники фонду "фінансують стійкість України", підвищують "стійкість суспільства та економіки".

За її даними, у 2022 році банк виділив Україні 1,7 млрд євро, зокрема на школи, лікарні, соціальне житло та дитячі садки, а також на міський транспорт.

ЄС виділив для бюджету України 18 млрд євро у 2023 році та пообіцяв виділити 50 млрд євро у 2024-2027 роках, щоб допомогти відновити зруйноване російським вторгненням.

Раніше Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після першого року війни більш ніж у 400 мільярдів доларів протягом десяти років.

12 липня у Кабінеті міністрів України повідомили, що почали готувати план відновлення, реконструкції та модернізації ("План України"), який буде необхідний для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу після 2023 року.

  • 20 червня у межах Лондонської конференції з відновлення України Європейська комісія представила новий "Інструмент для України" (Ukraine Facility), який передбачає виділення 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Гроші у вигляді грантів та позик надаватимуться на основі виконання "Плану України", який підкріплюватиметься низкою умов та графіком виплат, погоджених з Євросоюзом.
  • Пропозицію Єврокомісії мають узгодити Європейський парламент та Рада ЄС, а Україна – подати свій план. Після оцінки плану Єврокомісія запропонує Раді ЄС ухвалити план та встановить умови, які має виконати Україна для отримання допомоги у межах фінансового інструменту.
Сергій Бережний
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