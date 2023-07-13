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Евросоюз сформировал новый фонд в 400 млн евро на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 21:02
Евросоюз сформировал новый фонд в 400 млн евро на восстановление Украины - Фото
Тереза Червинская (Фото - EPA)

Банк Евросоюза создал новый фонд в размере 400 млн евро, который будет направлен на восстановление Украины, причем до того, как вступит в силу долгосрочный план по восстановлению. Об этом сообщает Reuters.

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16 из 27 стран ЕС согласились внести средства в Ukraine Trust Fund Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), из которого будут предоставляться гранты и кредиты, а также гарантии украинским банкам и предприятиям.

Лидерами по взносам стали Франция и Италия – они выделяют по 100 млн евро, которые могут быть направлены на ремонт крупной инфраструктуры, предоставление финансирования малым и средним предприятиям или коммунальным службам.  

Вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская сказала, что участники фонда  "финансируют устойчивость Украины", повышают "устойчивость общества и экономики".

По ее данным, в 2022 году банк выделил Украине 1,7 млрд евро, в том числе на школы, больницы, социальное жилье и детские сады, а также на городской транспорт.

ЕС выделил для бюджета Украины 18 млрд евро в 2023 году и пообещал выделить 50 млрд евро в 2024-2027 годах, чтобы помочь восстановить разрушенное российским вторжением.

Ранее Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после первого года войны более чем в 400 миллиардов долларов в течение десяти лет.

12 июля в Кабинете министров Украины сообщили, что начали готовить план восстановления, реконструкции и модернизации ("План Украины"), который будет необходим для получения финансовой помощи от Евросоюза после 2023 года.

  • 20 июня в рамках Лондонской конференции по восстановлению Украины Европейская комиссия представила новый "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility), предусматривающий выделение 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Деньги в виде грантов и ссуд будут предоставляться на основе выполнения "Плана Украины", который будет подкрепляться рядом условий и графиком выплат, согласованных с Евросоюзом.
  • Предложение Еврокомиссии должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС, а Украина – подать свой план. После оценки плана Еврокомиссия предложит Совету ЕС принять план и установит условия, которые должна выполнить Украина для получения помощи в рамках финансового инструмента.
Сергей Бережной
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