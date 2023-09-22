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Байден хоче розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами ОДКБ — документ

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 10:07
Байден хоче розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами ОДКБ — документ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден має намір розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами Центральної Азії, серед яких є члени російського військового блоку ОДКБ. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн.

Байден підписав декларацію з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

У документі сказано, що лідери збираються зміцнювати співробітництво у сфері безпеки, щоб підтримувати суверенітет та незалежність країн Центральної Азії.

"Визнаючи, що ситуація в Афганістані залишається важливим фактором безпеки і стабільності в Центральній Азії, ми, як і раніше, віддані співпраці в питаннях оборони, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом", – заявили президенти.

Також країни мають намір обмінюватися інформацією, співпрацювати у сфері безпеки кордонів та міграції.

ДОВІДКА. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Влада РФ намагається представити ОДКБ як "реальну альтернативу" НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.

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Дмитро Гриниченко
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Джо БайденТаджикистанказахстанУзбекистанкиргизстанТуркменістанодкбЦентральна Азія
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