Байден хоче розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами ОДКБ — документ
Президент США Джо Байден має намір розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами Центральної Азії, серед яких є члени російського військового блоку ОДКБ. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн.
Байден підписав декларацію з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.
У документі сказано, що лідери збираються зміцнювати співробітництво у сфері безпеки, щоб підтримувати суверенітет та незалежність країн Центральної Азії.
"Визнаючи, що ситуація в Афганістані залишається важливим фактором безпеки і стабільності в Центральній Азії, ми, як і раніше, віддані співпраці в питаннях оборони, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом", – заявили президенти.
Також країни мають намір обмінюватися інформацією, співпрацювати у сфері безпеки кордонів та міграції.
- Нещодавно у Міністерстві закордонних справ Казахстану заявили, що військовий блок ОДКБ не братиме участі у війні Росії проти України.
- Вірменський прем'єр Нікол Пашинян звинуватив союзників з ОДКБ, що ті не допомагають країні озброєннями у її військовому конфлікті з Азербайджаном, незважаючи на сплачені Єреваном постачання.
- Раніше Пашинян розкритикував ОДКБ за бездіяльність під час конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабаху 2020 року.
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