Байден хоче розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами ОДКБ — документ

Президент США Джо Байден має намір розширити співпрацю в галузі безпеки з країнами Центральної Азії, серед яких є члени російського військового блоку ОДКБ. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Байден підписав декларацію з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим, президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим та президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

У документі сказано, що лідери збираються зміцнювати співробітництво у сфері безпеки, щоб підтримувати суверенітет та незалежність країн Центральної Азії.

"Визнаючи, що ситуація в Афганістані залишається важливим фактором безпеки і стабільності в Центральній Азії, ми, як і раніше, віддані співпраці в питаннях оборони, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом", – заявили президенти.

Також країни мають намір обмінюватися інформацією, співпрацювати у сфері безпеки кордонів та міграції.

ДОВІДКА. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Влада РФ намагається представити ОДКБ як "реальну альтернативу" НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.

Читайте також: Генсек ОДКБ стверджує, що участь організації у війні РФ проти України не обговорювалося

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.