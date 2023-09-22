Байден хочет расширить сотрудничество в области безопасности со странами ОДКБ — документ
Президент США Джо Байден намерен расширить сотрудничество в области безопасности со странами Центральной Азии, среди которых есть члены российского военного блока ОДКБ. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров стран.
Байден подписал декларацию с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В документе сказано, что лидеры собираются укреплять сотрудничество в области безопасности, чтобы поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии.
"Признавая, что ситуация в Афганистане остается важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии, мы по-прежнему привержены сотрудничеству в вопросах обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом", — заявили президенты.
Также страны намерены обмениваться информацией, сотрудничать в области безопасности границ и миграции.
- Недавно в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины.
- Армянский премьер Никол Пашинян обвинил союзников по ОДКБ, что те не помогают стране вооружениями в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на оплаченные Ереваном поставки.
- Ранее Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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