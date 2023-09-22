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Байден хочет расширить сотрудничество в области безопасности со странами ОДКБ — документ

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 10:07
Байден хочет расширить сотрудничество в области безопасности со странами ОДКБ — документ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден намерен расширить сотрудничество в области безопасности со странами Центральной Азии, среди которых есть члены российского военного блока ОДКБ. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров стран.

Байден подписал декларацию с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

В документе сказано, что лидеры собираются укреплять сотрудничество в области безопасности, чтобы поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии. 

"Признавая, что ситуация в Афганистане остается важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии, мы по-прежнему привержены сотрудничеству в вопросах обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом", — заявили президенты. 

Также страны намерены обмениваться информацией, сотрудничать в области безопасности границ и миграции. 

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.

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Дмитрий Гриниченко
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