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Борис Джонсон йде з парламенту Британії через скандал. Заявив, що його "вигнали"

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 07:53
Борис Джонсон йде з парламенту Британії через скандал. Заявив, що його
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде з парламенту країни через скандал щодо вечірок на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу. Про це повідомляє ВВС.

Джонсон ознайомився зі звітом Комітету громад з привілеїв, який розслідував, чи не ввів політик в оману парламент своїми відповідями про вечірки на Даунінг-стріт.

Він назвав комітет "кенгурячим судом, метою якого було визнати винним, незалежно від фактів". Комітет же заявив, що "слідував процедурам і мандату".

За його словами, проєкт звіту "пронизаний неточностями та віддає упередженням".

"Було зрозуміло, що комітет сповнений рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо чи з необережності ввів Палату громад в оману. Я не брехав", — заявив Джонсон.

Політик звинуватив голову комітету Харрієт Харман з лейбористської партії у "кричущій упередженості", заявивши, що він "збитий з пантелику і вражений".

Раніше він визнав, що ввів парламент в оману, коли давав свідчення комітету на слуханнях у березні, але заперечував, що робив це навмисно.

Джонсон сказав, що соціальне дистанціювання не було "ідеальним" на зборах на Даунінг-стріт під час локдауну, але наполягав на тому, щоб керівні принципи, як він їх розумів, завжди дотримувалися.

  • У червні 2022 року Джонсону хотіли винести вотум недовіри: підставою для голосування стала доповідь про вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну у 2020-2021 роках і ситуація з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", якого Джонсон призначив на посаду, попри секс-скандал.
  • Тоді Джонсону вдалося зберегти посаду.
  • 5 липня британські міністри почали подавати у відставку, на початок 7 липня пішли або оголосили про такий намір майже 50 членів уряду.

Читайте також: Джонсон подав у відставку та запевнив, що Британія не покине Україну

Дмитро Гриниченко
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борис джонсонВелика БританіяКонсервативна партіяПалата громад
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