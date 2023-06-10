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Борис Джонсон уходит из парламента Британии из-за скандала. Говорит, что его "изгнали"

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 07:53
Борис Джонсон уходит из парламента Британии из-за скандала. Говорит, что его
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит из парламента страны из-за скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Джонсон ознакомился с отчетом Комитета общин по привилегиям, который расследовал, не ввел ли политик в заблуждение парламент своими ответами о вечеринках на Даунинг-стрит. 

Он назвал комитет "кенгуриным судом, целью которого было признать виновным, независимо от фактов". Комитет же заявил, что "следовал процедурам и мандату". 

По его словам, проект отчета "пронизан неточностями и отдает предубеждением". 

"Было ясно, что комитет полон решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента. Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение. Я не лгал", — заявил Джонсон.

Политик обвинил председателя комитета Харриет Харман из лейбористской партии в "вопиющей предвзятости", заявив, что он "сбит с толку и потрясен". 

Ранее он признал, что ввел парламент в заблуждение, когда давал показания комитету на слушаниях в марте, но отрицал, что делал это намеренно.

Джонсон сказал, что социальное дистанцирование не было "идеальным" на собраниях на Даунинг-стрит во время локдауна, но настаивал на том, чтобы руководящие принципы, как он их понимал, всегда соблюдались.

  • В июне 2022 года Джонсону хотели вынести вотум недоверия: основанием для голосования стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах и ситуация с Крисом Пинчером, "главным кнутом Консервативной партии", которого Джонсон назначил на должность, невзирая на связанный с ним секс-скандал.
  • Тогда Джонсону удалось сохранить должность.
  • 5 июля британские министры начали подавать в отставку, на начало 7 июля ушли или объявили о таком намерении почти 50 членов правительства.

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Дмитрий Гриниченко
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Палата общинКонсервативная партияВеликобританияБорис Джонсон
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