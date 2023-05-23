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Боррель: Україна отримала від ЄС допомогу боєприпасами – 220 000 снарядів та 1300 ракет

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 17:37
Боррель: Україна отримала від ЄС допомогу боєприпасами – 220 000 снарядів та 1300 ракет - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Країни ЄС передали Україні 220 000 артилерійських снарядів і 1300 ракет за узгодженим у березні планом військової допомоги. Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

За словами Борреля, Євросоюз зараз у межах реалізації плану військової допомоги Україні передав ЗСУ 220 000 артилерійських снарядів і 1300 ракет.

На наступному етапі реалізації плану, сказав він, "основна увага також буде приділена наданню військової підтримки", і серед європейських країн з цього приводу існує консенсус.

Військова підтримка надаватиметься шляхом надання боєприпасів, зброї, тренінгів та консультацій. Євросоюз також навчатиме понад 30 000 українських військових.

  • У лютому 2023 року Естонія запропонувала країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро на закупівлю 1 млн боєприпасів для України.
  • Боррель закликав країни ЄС поділитись з Україною боєприпасами зі своїх арсеналів.
  • ЄС планує різко збільшити виробництво боєприпасів насамперед для України: у Єврокомісії озвучили план з трьох компонентів.
  • 18 травня Боррель запропонував країнам ЄС додати 3,5 млрд євро до Європейського фонду миру (EPF), який використовується, зокрема, для фінансування військової допомоги Україні.
Сергій Бережний
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євросоюзЖозеп Боррельбоєприпасивійськова допомога
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