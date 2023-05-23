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Боррель: Украина получила от ЕС помощь боеприпасами – 220 000 снарядов и 1300 ракет

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23.05.2023, 17:37
Боррель: Украина получила от ЕС помощь боеприпасами – 220 000 снарядов и 1300 ракет - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Страны ЕС передали Украине 220 000 артиллерийских снарядов и 1300 ракет по согласованному в марте плану военной помощи. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает The Guardian.

По словам Борреля, Евросоюз на настоящий момент в рамках реализации плана военной помощи Украине передал ВСУ 220 000 артиллерийских снарядов и 1300 ракет. 

На следующем этапе реализации плана, сказал он, "основное внимание также будет уделено оказанию военной поддержки", и среди европейских стран на этот счет существует консенсус.

Военная поддержка будет предоставляться путем предоставления боеприпасов, оружия, тренингов и консультаций. Евросоюз также обучит более 30 000 украинских военных.

  • В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.
  • ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.
  • 18 мая Боррель предложил странам ЕС добавить 3,5 млрд евро в Европейский фонд мира (EPF), который используется, в том числе, для финансирования военной помощи Украине.
Сергей Бережной
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