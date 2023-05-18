Бригада ЗСУ чисельністю до 5000 військових пройшла навчання у Швеції до контрнаступу – ЗМІ

У Швеції ймовірно пройшла навчання українська бригада чисельністю до 5000 військових на танках Leopard 2 Stridsvagn 122, бойових машинах піхоти Stridsfordon 90 та самохідній артилерії Archer, повідомляють шведське видання Espressen, британське The Times та шведський суспільний телеканал SVT.

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The Times стверджує, що солдати, які проходили тренування, повернулись в Україну на початку травня, навчання відбувались перед українським контрнаступом.

Видання зауважує, що ця бригада може стати "одним із найпотужніших підрозділів України".

Зокрема, під час перебування у Швеції українські бійці могли тренуватись з кількома "видатними видами зброї": модифікованою шведами версією німецького Leopard 2 Strv 122, БМП СV90 і артилерійською системою Archer.

SVT пише, що представник телеканалу в Україні зв'язався з "прозорим джерелом", яке підтвердило інформацію про навчання.

Збройні сили Швеції не хочуть ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію щодо навчання, зауважує Espressen.

10 травня 2023 року у Міноборони Швеції заявили, що не надсилатимуть Україні винищувачі власного виробництва через їх обмежену кількість.

13 травня канцлер Німеччини Шольц повідомив, що держава передасть Україні 12 установок IRIS-T, 30 танків Leopard 1, 20 Marder та 18 гаубиць.

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