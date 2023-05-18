Бригада ЗСУ чисельністю до 5000 військових пройшла навчання у Швеції до контрнаступу – ЗМІ
У Швеції ймовірно пройшла навчання українська бригада чисельністю до 5000 військових на танках Leopard 2 Stridsvagn 122, бойових машинах піхоти Stridsfordon 90 та самохідній артилерії Archer, повідомляють шведське видання Espressen, британське The Times та шведський суспільний телеканал SVT.
The Times стверджує, що солдати, які проходили тренування, повернулись в Україну на початку травня, навчання відбувались перед українським контрнаступом.
Видання зауважує, що ця бригада може стати "одним із найпотужніших підрозділів України".
Зокрема, під час перебування у Швеції українські бійці могли тренуватись з кількома "видатними видами зброї": модифікованою шведами версією німецького Leopard 2 Strv 122, БМП СV90 і артилерійською системою Archer.
SVT пише, що представник телеканалу в Україні зв'язався з "прозорим джерелом", яке підтвердило інформацію про навчання.
Збройні сили Швеції не хочуть ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію щодо навчання, зауважує Espressen.
- 10 травня 2023 року у Міноборони Швеції заявили, що не надсилатимуть Україні винищувачі власного виробництва через їх обмежену кількість.
- 13 травня канцлер Німеччини Шольц повідомив, що держава передасть Україні 12 установок IRIS-T, 30 танків Leopard 1, 20 Marder та 18 гаубиць.
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