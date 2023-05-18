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Бригада ВСУ численностью до 5000 военных прошла обучение в Швеции к контрнаступлению – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 16:43
Бригада ВСУ численностью до 5000 военных прошла обучение в Швеции к контрнаступлению – СМИ - Фото
Leopard 2 Stridsvagn 122 (Фото: Wikimedia)

В Швеции предположительно прошла обучение украинская бригада численностью до 5000 военных на танках Leopard 2 Stridsvagn 122, боевых машинах пехоты Stridsfordon 90 и самоходной артиллерии Archer, сообщают шведское издание Espressen, британское The Times и шведский общественный телеканал SVT.

The Times утверждает, что солдаты, которые проходили тренировки, вернулись в Украину в начале мая, учения проходили перед украинским контрнаступлением.

Издание отмечает, что эта бригада может стать "одним из самых мощных подразделений Украины".

В частности, во время пребывания в Швеции украинские бойцы могли тренироваться с несколькими "выдающимися видами вооружений": модифицированной шведами версией немецкого Leopard 2 Strv 122, БМП СV90 и артиллерийской системой Archer.

SVT пишет, что представитель телеканала в Украине связался с "прозрачным источником", подтвердившим информацию об обучении.

Вооруженные силы Швеции не хотят ни подтверждать, ни опровергать информацию об обучении, отмечает Espressen.

  • 10 мая 2023 года в Минобороны Швеции заявили, что не будут посылать Украине истребители собственного производства из-за их ограниченного количества.
  • 13 мая канцлер Германии Шольц сообщил, что государство передаст Украине 12 установок IRIS-T, 30 танков Leopard 1, 20 Marder и 18 гаубиц.

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Артём Джерипа
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войнашвециятренировкивоенная помощьArcherLeopard 2CV90Strv 122
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