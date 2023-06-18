Британія профінансує посилення захисту України від атак хакерів

Велика Британія виділяє 16 млн фунтів стерлінгів на розширення програми підтримки кібероборони України. Про це повідомляє Reuters.

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Уряд Британії спрямовує на посилення захисту кібернетичних ресурсів України додаткові 16 млн фунтів стерлінгів, ще 9 млн можуть бути отримані від міжнародних союзників. Ці кошти Україна зможе витратити на додатковий захист інформаційних систем, які забезпечують критично важливі послуги для населення від банківських послуг до енергопостачання.

Фінансування необхідне для підвищення здатності виявляти та знищувати шкідливі програми, які атакують українські кіберсистеми

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що "атаки Росії не обмежуються варварським вторгненням на територію, але також включають огидні спроби атакувати кіберінфраструктуру країни".

Виділений пакет допомоги є доповненням до вже переданих минулого року 6,35 млн фунтів стерлінгів, його виділення Британія пов'язує з початком наступу ЗСУ.

Наступного тижня Сунак планує виступити на конференції, присвяченій фінансуванню післявоєнного відновлення України, та закликати бізнес збільшити інвестиції на реконструкцію країни, зазначає Reuters.

16 червня Україна офіційно приєдналася до акредитованого НАТО Об'єднаного центру передових технологій кібероборони (CCDCOE).

16 червня повідомлялося, що підрядник національної ядерної лабораторії США та сховище радіоактивних відходів, яке перебуває під управлінням Міністерства енергетики, стали жертвами масштабної російської кібератаки, в результаті якої було зламано ресурси кількох федеральних установ.

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