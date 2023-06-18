Британия профинансирует усиление защиты Украины от хакерских атак
Великобритания выделяет 16 млн фунтов стерлингов на расширение программы поддержки киберобороны Украины. Об этом сообщает Reuters.
Правительство Британии направляет на усиление защиты кибернетических ресурсов Украины дополнительные 16 млн фунтов стерлингов, еще 9 млн могут быть получены от международных союзников. Эти средства Украина сможет потратить на дополнительную защиту информационных систем, которые обеспечивают критически важные услуги для населения — от банковских услуг до энергоснабжения.
Финансирование необходимо для повышения способности обнаруживать и уничтожать вредоносные программы, которые атакуют украинские киберсистемы.
Премьер-министр Риши Сунак заявил, что "атаки России не ограничиваются варварским вторжением на территорию, но также включают отвратительные попытки атаковать киберинфраструктуру страны".
Выделенный пакет помощи является дополнением к уже переданным в прошлом году 6,35 млн фунтов стерлингов, его выделение Британия связывает с начавшимся наступлением ВСУ.
На следующей неделе Сунак планирует выступить на конференции, посвященной финансированию послевоенного восстановления Украины, и призвать бизнес увеличить инвестиции на реконструкцию страны, отмечает Reuters.
16 июня Украина официально присоединилась к аккредитованному НАТО Объединенному центру передовых технологий по киберобороне (CCDCOE).
- 16 июня сообщалось, что подрядчик национальной ядерной лаборатории США и хранилище радиоактивных отходов, находящееся под управлением Министерства энергетики, стали жертвами масштабной российской кибератаки, в результате которой были взломаны ресурсы нескольких федеральных учреждений.
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