Британия профинансирует усиление защиты Украины от хакерских атак

Великобритания выделяет 16 млн фунтов стерлингов на расширение программы поддержки киберобороны Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Правительство Британии направляет на усиление защиты кибернетических ресурсов Украины дополнительные 16 млн фунтов стерлингов, еще 9 млн могут быть получены от международных союзников. Эти средства Украина сможет потратить на дополнительную защиту информационных систем, которые обеспечивают критически важные услуги для населения — от банковских услуг до энергоснабжения.

Финансирование необходимо для повышения способности обнаруживать и уничтожать вредоносные программы, которые атакуют украинские киберсистемы.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что "атаки России не ограничиваются варварским вторжением на территорию, но также включают отвратительные попытки атаковать киберинфраструктуру страны".

Выделенный пакет помощи является дополнением к уже переданным в прошлом году 6,35 млн фунтов стерлингов, его выделение Британия связывает с начавшимся наступлением ВСУ.

На следующей неделе Сунак планирует выступить на конференции, посвященной финансированию послевоенного восстановления Украины, и призвать бизнес увеличить инвестиции на реконструкцию страны, отмечает Reuters.

16 июня Украина официально присоединилась к аккредитованному НАТО Объединенному центру передовых технологий по киберобороне (CCDCOE).

16 июня сообщалось, что подрядчик национальной ядерной лаборатории США и хранилище радиоактивных отходов, находящееся под управлением Министерства энергетики, стали жертвами масштабной российской кибератаки, в результате которой были взломаны ресурсы нескольких федеральных учреждений.

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