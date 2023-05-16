Украина присоединилась к центру киберобороны при НАТО

Украина официально присоединилась к аккредитованному НАТО Объединенному центру передовых технологий по киберобороне (CCDCOE). У штаб-квартиры центра подняли украинский флаг, сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

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"Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, отмечающий официальное присоединение Украины к центру", – говорится в сообщении.

В министерстве поблагодарили государства-спонсоры центра за приглашение Украины, а также правительство Эстонии за "поддержку и помощь на пути в НАТО CCDCOE".

CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) – аккредитованный НАТО центр киберзащиты со штаб-квартирой в Таллинне, поддерживающий страны-члены Альянса и весь блок в этой сфере. Основан в 2008 году по инициативе Эстонии после атак хакеров из России. Членство открыто для всех стран НАТО. Также структура может устанавливать отношения со странами, не входящими в Альянс, университетами, НИИ и предприятиями как участниками-донорами. Центр аккредитован Альянсом и не входит в его структуру.

4 февраля 2022 года секретарь СНБО заявил, что "одна из европейских стран" заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО. Источники LIGA.net сообщали, что речь шла о Венгрии.

сообщали, что речь шла о Венгрии. 10 мая в США сообщили, что нейтрализовали шпионскую программу ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО.

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