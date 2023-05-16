UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина присоединилась к центру киберобороны при НАТО

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 15:45
Украина присоединилась к центру киберобороны при НАТО - Фото
Фото: Twitter MFA of Ukraine

Украина официально присоединилась к аккредитованному НАТО Объединенному центру передовых технологий по киберобороне (CCDCOE). У штаб-квартиры центра подняли украинский флаг, сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

"Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, отмечающий официальное присоединение Украины к центру", – говорится в сообщении.

В министерстве поблагодарили государства-спонсоры центра за приглашение Украины, а также правительство Эстонии за "поддержку и помощь на пути в НАТО CCDCOE".

CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) – аккредитованный НАТО центр киберзащиты со штаб-квартирой в Таллинне, поддерживающий страны-члены Альянса и весь блок в этой сфере. Основан в 2008 году по инициативе Эстонии после атак хакеров из России. Членство открыто для всех стран НАТО. Также структура может устанавливать отношения со странами, не входящими в Альянс, университетами, НИИ и предприятиями как участниками-донорами. Центр аккредитован Альянсом и не входит в его структуру.
  • 4 февраля 2022 года секретарь СНБО заявил, что "одна из европейских стран" заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО. Источники LIGA.net сообщали, что речь шла о Венгрии.
  • 10 мая в США сообщили, что нейтрализовали шпионскую программу ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО.

Читайте также: Два крымских перебежчика из СБУ получили обвинения в хакерских атаках против Украины

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Таллинвойнанатокибербезопасностькибератакикибероборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 