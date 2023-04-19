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Два крымских перебежчика из СБУ получили обвинения в хакерских атаках против Украины

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19.04.2023, 11:20
Два крымских перебежчика из СБУ получили обвинения в хакерских атаках против Украины - Фото
Фото - ГБР

Госбюро расследований и СБУ сообщили о  завершении расследования и направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших крымских сотрудников СБУ, которые переметнулись в ФСБ и занимаются  кибератаками на украинские информационные системы.

Расследование установило, что бывшие сотрудники СБУ в 2014 году изменили присяге, перешли на сторону врага и стали работать на ФСБ РФ, где и сейчас занимаются подрывной деятельностью против Украины.

По данным ГБР, обвиняемые в тесном взаимодействии с хакерской группировкой Armageddon атаковали компьютеры и автоматизированные системы Украины.

СБУ сообщает, что с 1 января 2020 года до 10 марта 2021 года злоумышленники осуществили серию масштабных кибератак на информационные ресурсы правительственных структур, а во время одного из взломов пытались получить доступ к секретным данным высших органов власти.

ГБР отмечает, что действия подозреваемых в ряде случаев привели к утечке и блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушениям в ее маршрутизации в интересах спецслужб России.

Бывшие сотрудники СБУ обвиняются в госизмене и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и автоматизированных систем. В случае вынесения судом обвинительного приговора им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Сергій Бережний
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