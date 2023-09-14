Буча. Знайдено чотирьох окупантів, які розстріляли охоронця NOVUS у 2022 році

Українські правоохоронці знайшли чотирьох російських військовослужбовців, які у лютому 2022 року розстріляли охоронця мережі магазинів NOVUS у Бучі. Їм повідомили про підозру, пишуть в Офісі генпрокурора.

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За даними слідства, 27 лютого 2022 року, під час руху колони російських військ у Бучі, старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим окупантам ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

Через те що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права, зазначають в Офісі генпрокурора.

За даними правоохоронців, підлеглі окупанти погодились виконати наказ, дотримуючись при цьому принципу кругової поруки (спільна відповідальність всіх членів групи за дії або виконання обов'язків кожним її представником. – Ред.).

Військовослужбовці першої самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину чоловіка, одягненого в службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона Новус".

Вони відкрили вогонь по чоловіку з автоматів, внаслідок чого той загинув.

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