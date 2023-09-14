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Буча. Найдены четыре оккупанта, расстрелявшие охранника NOVUS в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 11:30
Буча. Найдены четыре оккупанта, расстрелявшие охранника NOVUS в 2022 году - Фото
NOVUS в Буче (Фото 2022 года из открытых источников)

Украинские правоохранители нашли четырех российских военнослужащих, которые в феврале 2022 года расстреляли охранника сети магазинов NOVUS в Буче. Им сообщили о подозрении, пишут в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года, во время движения колонны российских войск в Буче, старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным оккупантам идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

Из-за того что в приказе не был соблюден принцип распознавания, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права, отмечают в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранителей, подчиненные оккупанты согласились выполнить приказ, соблюдая при этом принцип круговой поруки (общая ответственность всех членов группы за действия или исполнение обязанностей каждым ее представителем. – Ред.).

Военнослужащие первой самоходной артиллерийской батареи заметили возле магазина мужчину, одетого в служебную одежду черного цвета с обозначением "Охрана Новус".

Они открыли огонь по мужчине из автоматов, в результате чего тот погиб.

Фото: Офіс генпрокурора

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Милана Головань
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войнабучарасстрелNOVUS
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