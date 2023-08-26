Буданов: "Справжнього" Путіна останній раз бачили 26 червня 2022 року
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що звична для сприйняття версія російського диктатора Володимира Путіна останній раз з'являлася на публіці 26 червня 2022 року.
Інтерв'юерка згадала опубліковане російськими ресурсами 22 серпня відео з Путіним на саміті БРІКС, на якому він начебто забув, що носить годинник на правій руці, і поставила Буданову питання "Це Путін?"
Начальник ГУР сказав "Я не знаю, що на це відповісти", і "Мені здається, що не дуже".
"Давайте так: того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року", - зазначив Буданов.
Водночас голова української розвідки наголосив, що причини, чому "справжній" Путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними: від стану здоров'я до банального небажання.
Після інциденту з годинником в мережі ще більше розгорілися розмови про те, що на публіці з'являються двійники Путіна. Російський диктатор неодноразово наголошував, що годинники носить виключно на правій руці. У 2012 році він заявив, що робить це через те, що так заводна головка не натирає йому кисть. Інші версії свідчать про те, що йому начебто так зручно, оскільки він лівша.
- У ніч проти 19 березня 2023 року Путін нібито відвідував зруйнований і окупований Росією Маріуполь, про що заявляли російські пропагандисти. На відео розмови Путіна з "місцевими мешканцями" в Маріуполі було чутно крик жінки: "Це все неправда, це все напоказ".
- "Він – людина-переляк". Секретар РНБО Данілов впевнений, що "жоден Путін" до окупантів не їздив.
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