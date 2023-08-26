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Буданов: "Справжнього" Путіна останній раз бачили 26 червня 2022 року

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 15:38
Буданов:
Кирило Буданов (Скріншот)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що звична для сприйняття версія російського диктатора Володимира Путіна останній раз з'являлася на публіці 26 червня 2022 року.

Інтерв'юерка згадала опубліковане російськими ресурсами 22 серпня відео з Путіним на саміті БРІКС, на якому він начебто забув, що носить годинник на правій руці, і поставила Буданову питання "Це Путін?" 

Начальник ГУР сказав "Я не знаю, що на це відповісти", і "Мені здається, що не дуже".

"Давайте так: того, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року", - зазначив Буданов.

Водночас голова української розвідки наголосив, що причини, чому "справжній" Путін не з'являється у публічному просторі, можуть бути різними: від стану здоров'я до банального небажання.

Після інциденту з годинником в мережі ще більше розгорілися розмови про те, що на публіці з'являються двійники Путіна. Російський диктатор неодноразово наголошував, що годинники носить виключно на правій руці. У 2012 році він заявив, що робить це через те, що так заводна головка не натирає йому кисть. Інші версії свідчать про те, що йому начебто так зручно, оскільки він лівша.

Читайте також: Розвідка: В Україну міг приїжджати двійник Путіна. Це пропаганда перед наступом ЗСУ

Мілана Головань
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