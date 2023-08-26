Буданов: "Настоящего" Путина последний раз видели 26 июня 2022 года
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявил, что привычная для восприятия версия российского диктатора Владимира Путина в последний раз появлялась на публике 26 июня 2022 года.
Интервьюер вспомнила опубликованное российскими ресурсами 22 августа видео с Путиным на саммите БРИКС, на котором он якобы забыл, что носит часы на правой руке, и задала Буданову вопрос "Это Путин?"
Начальник ГУР сказал "Я не знаю, что на это ответить", и "Мне кажется, что не очень".
"Давайте так: того, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года", - отметил Буданов.
В то же время глава украинской разведки подчеркнул, что причины, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными: от состояния здоровья до банального нежелания.
- В ночь на 19 марта 2023 года Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".
- "Он – человек-испуг". Секретарь СНБО Данилов уверен, что "ни один Путин" в оккупанты не ездил.
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