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Буданов: "Настоящего" Путина последний раз видели 26 июня 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 15:38
Буданов:
Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявил, что привычная для восприятия версия российского диктатора Владимира Путина в последний раз появлялась на публике 26 июня 2022 года.

Интервьюер вспомнила опубликованное российскими ресурсами 22 августа видео с Путиным на саммите БРИКС, на котором он якобы забыл, что носит часы на правой руке, и задала Буданову вопрос "Это Путин?"

Начальник ГУР сказал "Я не знаю, что на это ответить", и "Мне кажется, что не очень".

"Давайте так: того, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года", - отметил Буданов.

В то же время глава украинской разведки подчеркнул, что причины, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными: от состояния здоровья до банального нежелания.

После инцидента с часами в сети еще больше разгорелись разговоры о том, что на публике появляются двойники Путина. Российский диктатор неоднократно отмечал, что часы носят исключительно на правой руке. В 2012 году он заявил, что делает это потому, что так заводная головка не натирает ему кисть. Другие версии свидетельствуют о том, что ему вроде бы так удобно, поскольку он левша.

Читайте также: Разведка: В Украину мог приезжать двойник Путина. Это пропаганда перед наступлением ВСУ

Милана Головань
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