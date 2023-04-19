"Он – человек-перепуг". Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что российский диктатор Владимир Путин не посещал временно оккупированные территорий Украины, как об этом заявляли российские пропагандисты. В эфире телемарафона Данилов выразил уверенность, что это был "обычный двойник".

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"Никакой Путин нигде не был, это достоверно известная вещь. Для того чтобы вы пообщались с Путиным – с настоящим Путиным – для начала должны как минимум 10-14 дней провести на карантине. Мы видим все эти встречи. Если это встречи с какими-то иностранными представителями, то расстояние на встрече по меньшей мере 18 метров, чтобы, не дай Бог, что-то там не произошло с этим террористом №1 в мире", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что "никакого Путина" на временно оккупированных территориях Украины не было, и это был "обычный двойник", которых у диктатора РФ якобы несколько (в октябре 2022-го начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что украинской разведке известно о минимум трех двойниках Путина. – Ред.).

"Он – человек-перепуг <…> Его там физически не было и быть не могло", – заявил Данилов, подчеркнув, что для поездок Путина нужен "подготовительный процесс" продолжительностью две-три недели, и "никаких экспромтов там уже давно нет".

Секретарь СНБО считает, что такое "шоу" с якобы визитом Путина к оккупантам в Кремле устраивают из-за частых поездок президента Владимира Зеленского на передовые позиции украинских защитников.

В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".

18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.

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Оксана Житнюк

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