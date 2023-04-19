UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Он – человек-перепуг". Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 21:06
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что российский диктатор Владимир Путин не посещал временно оккупированные территорий Украины, как об этом заявляли российские пропагандисты. В эфире телемарафона Данилов выразил уверенность, что это был "обычный двойник".

"Никакой Путин нигде не был, это достоверно известная вещь. Для того чтобы вы пообщались с Путиным – с настоящим Путиным – для начала должны как минимум 10-14 дней провести на карантине. Мы видим все эти встречи. Если это встречи с какими-то иностранными представителями, то расстояние на встрече по меньшей мере 18 метров, чтобы, не дай Бог, что-то там не произошло с этим террористом №1 в мире", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что "никакого Путина" на временно оккупированных территориях Украины не было, и это был "обычный двойник", которых у диктатора РФ якобы несколько (в октябре 2022-го начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что украинской разведке известно о минимум трех двойниках Путина. – Ред.).

"Он – человек-перепуг <…> Его там физически не было и быть не могло", – заявил Данилов, подчеркнув, что для поездок Путина нужен "подготовительный процесс" продолжительностью две-три недели, и "никаких экспромтов там уже давно нет".

Секретарь СНБО считает, что такое "шоу" с якобы визитом Путина к оккупантам в Кремле устраивают из-за частых поездок президента Владимира Зеленского на передовые позиции украинских защитников.

  • В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".
  • 18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.

Читайте также: Премьер Литвы о "поездках" Путина к оккупантам: Хотят показать, что жесткий, как Зеленский

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин луганская область Херсонская область Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 