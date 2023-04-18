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Премьер Литвы о "поездках" Путина к оккупантам: Хотят показать, что жесткий, как Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 17:16
Премьер Литвы о
Ингрида Шимоните (фото - ЕРА)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что якобы поездками на временно оккупированные территории Украины российский диктатор Владимир Путин пытается показать, что он "такой же жесткий", как президент Владимир Зеленский. Об этом она сказала журналистам в литовском парламенте, сообщает LRT.

Сегодня российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил группировку оккупационных войск на Херсонском направлении и один из штабов террористической организации ЛНР. На опубликованных видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.

Шимоните подчеркнула, что оценить подлинность визита Путина в Херсонскую и Луганскую области сложно из-за агрессивной российской пропаганды. Она считает, что пропагандисты пытаются сопоставить Путина с Зеленским и таким образом "вдохновить демотивированную оккупационную армию, которая ждет украинского контрудара".

Она также усомнилась в недавнем якобы визите Путина в Мариуполь.

"Мне кажется, здесь есть некоторая попытка изобразить, что Владимир Путин хоть в чем-то такой же жесткий, как Владимир Зеленский, который едет на передовую и встречается с солдатами у линии фронта", – заявила Шимоните.

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Она добавила: "Владимир Путин, как вы знаете, больше сидит в бункере, и я не знаю, насколько он знаком с реальностью".

  • В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора рПутина с "местными жителями" в Мариуполе был слышен крик женщины "это все неправда, это все напоказ".

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Оксана Житнюк
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война владимир путин литва Херсонская область Ингрида Шимоните
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