Данилов высмеял "открытие" моста в Крыму и Путина на "натовском" Mercedes вместо Москвича

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высмеял российского диктатора Владимира Путина за езду на "натовском" автомобиле по незаконно построенному Крымскому мосту, а не на "москвиче", и предупредил, что работы на этом поврежденном объекте будет еще много. Об этом он написал в Twitter.

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Данилов считает, что "открытие" Крымского моста следует предусмотреть в графике Путина на постоянной основе.

"Работы там осталось еще много. Только в следующий раз главе Московии больше подойдет руль российского "Москвича", а не "натовского" Mercedes-Benz", – написал Данилов.

Сегодня российские пропагандистские ресурсы заявили, что на Крымском мосту открыто автомобильное движение по правой, отремонтированной стороне. В течение шести-семи месяцев россияне надеются восстановить второй путь на железнодорожной части моста. По прогнозам британской разведки, Крымский мост будет полностью восстановлен только к сентябрю 2023 года, что подорвет логистику оккупантов на юге Украины и усложнит попытки Кремля "нарисовать картинку военного успеха".

Как утверждают российские пропагандисты, Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехался по мосту на машине.

Глава МИД Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций Путина – девять месяцев назад диктатор РФ хотел уничтожить Украину, а теперь он счастлив кататься по мосту на машине.

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Оксана Житнюк

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