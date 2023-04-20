Разведка: В Украину мог приезжать двойник Путина. Это пропаганда перед наступлением ВСУ

На временно оккупированные территории мог приезжать двойник диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, есть много признаков, что в Херсонскую и Луганскую области приезжал не Путин.

Он отметил, что Силы обороны возвращают украинские территории и направляются к границам 1991 года.

"Когда мы будем говорить о привлечении к ответственности, то точно нужно определить, что это будет не двойник", — сказал Юсов.

Разведчик заявил, что в предвкушении освобождения территорий и наступления Вооруженных Сил Украины российская пропаганда вынуждена что-то показывать, отсюда и "визит" Путина.

В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".

18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.

"Он – человек-перепуг". Секретарь СНБО Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил.

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Дмитро Гриниченко

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