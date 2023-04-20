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Разведка: В Украину мог приезжать двойник Путина. Это пропаганда перед наступлением ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 11:37
Разведка: В Украину мог приезжать двойник Путина. Это пропаганда перед наступлением ВСУ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

На временно оккупированные территории мог приезжать двойник диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, есть много признаков, что в Херсонскую и Луганскую области приезжал не Путин. 

Он отметил, что Силы обороны возвращают украинские территории и направляются к границам 1991 года. 

"Когда мы будем говорить о привлечении к ответственности, то точно нужно определить, что это будет не двойник", — сказал Юсов.

Разведчик заявил, что в предвкушении освобождения территорий и наступления Вооруженных Сил Украины российская пропаганда вынуждена что-то показывать, отсюда и "визит" Путина. 

  • В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".
  • 18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.
  • "Он – человек-перепуг". Секретарь СНБО Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил.

Читайте также: Путин понимает, что дела у него плохи, отсюда и "визит" на оккупированные территории – США 

Дмитро Гриниченко
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