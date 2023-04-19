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Путин понимает, что дела у него плохи, отсюда и "визит" на оккупированные территории – США

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 22:27
Путин понимает, что дела у него плохи, отсюда и
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что дела у армии РФ идут плохо, а поэтому он устроил "визит" на якобы оккупированные территории Украины. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

По его словам, "визит" Путина выглядит как индикатор, что в Кремле знают, – для России все идет "не очень хорошо". 

Она отметила, что диктатор непосредственно четко это осознает. 

"Возможно, он пытается как-то сплотить российское население, так как знает, что его армия плохо справляется",  сказала Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что оккупанты не имеют никаких законных оснований, чтобы претендовать на контроль над украинскими территориями, а поэтому США продолжат поддерживать Украину. 

  • В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".
  • 18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.
  • "Он – человек-перепуг". Секретарь СНБО Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил.

Читайте также: Премьер Литвы о "поездках" Путина к оккупантам: Хотят показать, что жесткий, как Зеленский

Дмитро Гриниченко
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