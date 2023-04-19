Путин понимает, что дела у него плохи, отсюда и "визит" на оккупированные территории – США
Российский диктатор Владимир Путин понимает, что дела у армии РФ идут плохо, а поэтому он устроил "визит" на якобы оккупированные территории Украины. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
По его словам, "визит" Путина выглядит как индикатор, что в Кремле знают, – для России все идет "не очень хорошо".
Она отметила, что диктатор непосредственно четко это осознает.
"Возможно, он пытается как-то сплотить российское население, так как знает, что его армия плохо справляется", – сказала Жан-Пьер.
Представительница Белого дома подчеркнула, что оккупанты не имеют никаких законных оснований, чтобы претендовать на контроль над украинскими территориями, а поэтому США продолжат поддерживать Украину.
- В ночь на 19 марта Путин якобы посещал разрушенный и оккупированный Россией Мариуполь, о чем заявляли российские пропагандисты. На видео разговора Путина с "местными жителями" в Мариуполе слышен крик женщины: "Это все неправда, это все напоказ".
- 18 апреля российские пропагандисты заявили, что Путин якобы посетил оккупантов РФ на Херсонском направлении и штаб террористов в Луганской области. На видео Путина показывали в подвальных помещениях, у вертолета и на открытой местности, по которой сложно понять, где именно находился диктатор РФ на самом деле.
- "Он – человек-перепуг". Секретарь СНБО Данилов уверен, что "никакой Путин" к оккупантам не ездил.
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