Буданов розповів, що кілька разів плакав за час повномасштабного вторгнення
19.05.2023, 22:20
Кирило Буданов (Скриншот відео)
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, що кілька разів плакав за час повномасштабного вторгнення. Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
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На запитання, чи були у нього такі стани, коли не хочеться вставати з ліжка, Буданов відповів: "Я не можу собі такого дозволити".
"А от щодо сліз, то пару раз було. Через певні втрати", – сказав голова ГУР.
Він зазначив, що повернення кожного метру тимчасово втрачених територій "коштує набагато більше, ніж його відстоювання". Буданов уточнив, що йдеться саме про людські життя.
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