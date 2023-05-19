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Буданов розповів, що кілька разів плакав за час повномасштабного вторгнення

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 22:20
Буданов розповів, що кілька разів плакав за час повномасштабного вторгнення - Фото
Кирило Буданов (Скриншот відео)

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зізнався, що кілька разів плакав за час повномасштабного вторгнення. Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

На запитання, чи були у нього такі стани, коли не хочеться вставати з ліжка, Буданов відповів: "Я не можу собі такого дозволити".

"А от щодо сліз, то пару раз було. Через певні втрати", – сказав голова ГУР.

Він зазначив, що повернення кожного метру тимчасово втрачених територій "коштує набагато більше, ніж його відстоювання". Буданов уточнив, що йдеться саме про людські життя.

Читайте також: Буданов пояснив свої слова про "вбивати росіян у будь-якій точці світу": Воєнних злочинців

Вадим Ребрина
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