Буданов рассказал, что несколько раз плакал за время полномасштабного вторжения

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, что несколько раз плакал за время полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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На вопрос, были ли у него такие состояния, когда не хочется вставать с постели, Буданов ответил: "Я не могу себе такого позволить".

"А вот что касается слез, то пару раз было. Из-за определенных потерь", – сказал глава ГУР.

Он отметил, что возвращение каждого метра временно утраченных территорий "стоит гораздо больше, чем его отстаивание". Буданов уточнил, что речь идет именно о человеческих жизнях.

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