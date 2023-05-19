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Буданов рассказал, что несколько раз плакал за время полномасштабного вторжения

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 22:20
Буданов рассказал, что несколько раз плакал за время полномасштабного вторжения - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, что несколько раз плакал за время полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

На вопрос, были ли у него такие состояния, когда не хочется вставать с постели, Буданов ответил: "Я не могу себе такого позволить".

"А вот что касается слез, то пару раз было. Из-за определенных потерь", – сказал глава ГУР.

Он отметил, что возвращение каждого метра временно утраченных территорий "стоит гораздо больше, чем его отстаивание". Буданов уточнил, что речь идет именно о человеческих жизнях.

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Вадим Ребрина
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гурКирилл Буданов
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