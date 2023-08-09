Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль оселилася в селі Петрушово Рязанської області після від'їзду з Європи. Про це повідомило видання "Вид сбоку".

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Кнайсль відвідала місцеве свято "Макушка лета" і заявила, що винайняла житло в Петрушово через знайомих.

"Я заплатила ще за місяць, а далі — подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого", — сказала політикиня.

За її словами, вона працюватиме у центрі при університеті у Санкт-Петербурзі.

"Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоча це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я стала до роботи, продовжую викладання та навчання, пишу свої книги, вивчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а у 60 років це непросто", — сказала Кнайсль.

Кнайсль була членкинею ради директорів російської компанії "Роснефть" із червня 2021 року. Вона підтримувала тісні зв'язки з диктатором Володимиром Путіним, будучи головою МЗС Австрії у 2017-2019 роках. Зокрема, Путін був гостем на весіллі Кнайсль у 2018 році, де вони танцювали під час святкування.

У травні Кнайсль пішла з посади членкині ради директорів компанії "Роснефть".

19 травня Європарламент ухвалив резолюцію, висунувши колишньому канцлеру Німеччини Шредеру та Кнайсль ультиматум: звільнення з "Роснефти" чи санкції.

Ексглава МЗС Австрії була зачарована зимою у Москві. Моравецький нагадав їй про війну в Україні.

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