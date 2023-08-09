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Бывшая глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в деревне под Рязанью

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 08:14
Бывшая глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в деревне под Рязанью - Фото
Карин Кнайсль (Фото: EPA)

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области России после отъезда из Европы. Об этом сообщило издание "Вид сбоку". 

Кнайсль посетила местный праздник "Макушка лета" и заявила, что сняла жилье в Петрушово через знакомых. 

"Я заплатила еще за месяц, а дальше  — посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", — сказала политик.

По ее словам, она будет работать в центре при университете в Санкт-Петербурге. 

"Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто", — сказала Кнайсль.

Кнайсль была членом совета директоров российской компании Роснефть с июня 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Владимиром Путиным, будучи главой МИД Австрии в 2017-2019 годах. В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнавладимир путинавстрияКарин Кнайсль
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