Бывшая глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным, поселилась в деревне под Рязанью

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области России после отъезда из Европы. Об этом сообщило издание "Вид сбоку".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кнайсль посетила местный праздник "Макушка лета" и заявила, что сняла жилье в Петрушово через знакомых.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше — посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", — сказала политик.

По ее словам, она будет работать в центре при университете в Санкт-Петербурге.

"Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто", — сказала Кнайсль. Кнайсль была членом совета директоров российской компании Роснефть с июня 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Владимиром Путиным, будучи главой МИД Австрии в 2017-2019 годах. В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования. В мае 2022 года Кнайсль ушла с должности члена совета директоров компании Роснефть.

19 мая того же года Европарламент принял резолюцию, выдвинув бывшему канцлеру Германии Шредеру и Кнайсль ультиматум: увольнение из Роснефти или санкции.

Экс-глава МИД Австрии восхитилась зимой в Москве. Моравецкий напомнил ей о войне в Украине. Читайте также: Шольц не поддержал идею ввести санкции против Шредера

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.