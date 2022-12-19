Экс-глава МИД Австрии восхитилась зимой в Москве. Моравецкий напомнил ей о войне в Украине

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль восхитилась зимой в Москве. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил ей о войне РФ против Украины и последствиях ударов оккупантов по критической инфраструктуре.

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В своем Twitter Кнайсль выставила фото заснеженной Москвы и восхитилась зимой в столице страны-агрессора.

Моравецкий опубликовал ответный пост с кадрами войны в Украине и последствиями ударов россиян по объектам инфраструктуре — Киев и Харьков без света, а также украинский воин в окопе.

Кнайсль была членом совета директоров российской компании "Роснефть" с июня 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Владимиром Путиным, будучи главой МИД Австрии в 2017-2019 годах. В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования.

В мае Кнайсль ушла с должности члена совета директоров компании "Роснефть".

19 мая Европарламент принял резолюцию, выдвинув бывшему канцлеру Германии Шредеру и Кнайсль ультиматум: увольнение из Роснефти или санкции.

20 мая Герхард Шредер согласился уйти из совета директоров Роснефти.

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Дмитро Гриниченко

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