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Экс-глава МИД Австрии восхитилась зимой в Москве. Моравецкий напомнил ей о войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 12:27
Экс-глава МИД Австрии восхитилась зимой в Москве. Моравецкий напомнил ей о войне в Украине - Фото
Карин Кнайсль (Фото: EPA)

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль восхитилась зимой в Москве. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил ей о войне РФ против Украины и последствиях ударов оккупантов по критической инфраструктуре. 

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В своем Twitter Кнайсль выставила фото заснеженной Москвы и восхитилась зимой в столице страны-агрессора.

Моравецкий опубликовал ответный пост с кадрами войны в Украине и последствиями ударов россиян по объектам инфраструктуре — Киев и Харьков без света, а также украинский воин в окопе.

Кнайсль была членом совета директоров российской компании "Роснефть" с июня 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Владимиром Путиным, будучи главой МИД Австрии в 2017-2019 годах. В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования. 

Пост Кнайсль о Москве (Фото: скриншот)

Пост Моравецкого про войну в Украине (Фото: скриншот)

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Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий война Карин Кнайсль критическая инфраструктура
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