UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц не поддержал идею ввести санкции против Шредера

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 09:43
Шольц не поддержал идею ввести санкции против Шредера - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею ввести санкции Евросоюза против его экс-коллеги и нынешнего главы набсовета Роснефти Герхарда Шредера. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он назвал "последовательным" и "правильным" решение лишить Шредера оплачиваемого немецкими налогоплательщиками офиса в Берлине. По его словам, это решение будет реализовано.

Однако он не поддержал резолюцию Европарламента, призывающую ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров российских госкомпаний.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", – сказал о резолюции Шольц.

Читайте также: Мельник: Шредер – воплощение политической продажности

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Герхард Шредер санкции олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 