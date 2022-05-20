Шольц не поддержал идею ввести санкции против Шредера
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею ввести санкции Евросоюза против его экс-коллеги и нынешнего главы набсовета Роснефти Герхарда Шредера. Об этом сообщает Politico.
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Он назвал "последовательным" и "правильным" решение лишить Шредера оплачиваемого немецкими налогоплательщиками офиса в Берлине. По его словам, это решение будет реализовано.
Однако он не поддержал резолюцию Европарламента, призывающую ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров российских госкомпаний.
"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо. Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", – сказал о резолюции Шольц.
- Вчера Европарламент поставил ультиматум Шредеру и экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль: либо они увольняются из Роснефти, либо должны попасть под санкции.
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