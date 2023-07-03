RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Колишнього голову СБУ у Криму Кулініча судитимуть. Його звинувачують у роботі на ФСБ та держзраді

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 11:34
Колишнього голову СБУ у Криму Кулініча судитимуть. Його звинувачують у роботі на ФСБ та держзраді - Фото
Олег Кулініч під час затримання (Фото: ДБР)

Колишній начальник Головного управління СБУ у Криму Олег Кулініч постане перед судом. За версією слідства, він працював на Федеральну службу безпеки РФ. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Відомство заявляє, що разом із Держбюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт про державну зраду та інші злочини Кулініча — слідство стверджує, що він працював на користь Москви.

На підставі зібраних доказів його звинувачують у держзраді, створенні та керівництві злочинною організацією, самовільному залишенні місця служби, викраданні військового майна, а також незаконному поводженні зі зброєю.

Кулініч був затриманий у липні 2022 року, відтоді він перебуває під вартою. За словами голови СБУ Василя Малюка, який особисто займався затриманням підозрюваного, служба зібрала доказову базу, яка допоможе ухвалити справедливий вирок.

СБУ стверджує, що Кулініч працював із ФСБ під оперативним псевдонімом "Котигорошко" — його підривну діяльність курував "політичний офіс" у Москві, який організували колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимир Сівкович та колишній ексглава адміністрації президента Андрій Клюєв.

Слідчі зазначають, що Кулінич ще до початку великої війни шпигував на користь Росії, займався розставлянням своїх людей у правоохоронних органах та підбурював громадян до держзради. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • 16 липня 2022 року було затримано колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча.
  • Слідство вважає, що він передавав російським спецслужбам розвіддані та брав участь у злочинному угрупованні, яке діяло проти інтересів України.
  • Під час операції із затримання ексглави Кримського управління СБУ українські спецслужби проникли до лав ФСБ РФ.

Читайте також: Агенти у ФСБ, свідчення "Азова", арешт Богуслаєва. Інтерв'ю в.о. голови СБУ – за хвилину

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
фсбвійнасбудержзрадаВасиль Малюколег кулініч
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 