Колишнього голову СБУ у Криму Кулініча судитимуть. Його звинувачують у роботі на ФСБ та держзраді

Колишній начальник Головного управління СБУ у Криму Олег Кулініч постане перед судом. За версією слідства, він працював на Федеральну службу безпеки РФ. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Відомство заявляє, що разом із Держбюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт про державну зраду та інші злочини Кулініча — слідство стверджує, що він працював на користь Москви.

На підставі зібраних доказів його звинувачують у держзраді, створенні та керівництві злочинною організацією, самовільному залишенні місця служби, викраданні військового майна, а також незаконному поводженні зі зброєю.

Кулініч був затриманий у липні 2022 року, відтоді він перебуває під вартою. За словами голови СБУ Василя Малюка, який особисто займався затриманням підозрюваного, служба зібрала доказову базу, яка допоможе ухвалити справедливий вирок.

СБУ стверджує, що Кулініч працював із ФСБ під оперативним псевдонімом "Котигорошко" — його підривну діяльність курував "політичний офіс" у Москві, який організували колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимир Сівкович та колишній ексглава адміністрації президента Андрій Клюєв.

Слідчі зазначають, що Кулінич ще до початку великої війни шпигував на користь Росії, займався розставлянням своїх людей у правоохоронних органах та підбурював громадян до держзради. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

16 липня 2022 року було затримано колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Слідство вважає, що він передавав російським спецслужбам розвіддані та брав участь у злочинному угрупованні, яке діяло проти інтересів України.

Під час операції із затримання ексглави Кримського управління СБУ українські спецслужби проникли до лав ФСБ РФ.

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